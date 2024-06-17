https://ria.ru/20240617/blek-1953306054.html

Американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке

Американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке - РИА Новости, 17.06.2024

Американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке

Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке, вину в краже признал частично: умысла не было, передает корреспондент... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T03:43

2024-06-17T03:43

2024-06-17T03:54

владивосток

происшествия

россия

южная корея

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883105_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_68e33bc377556c096e8c959b8ffbb78f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке, вину в краже признал частично: умысла не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока.На первом заседании 6 июня Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, американец ответил, что представит свою позицию позже. В понедельник проходит второе заседание по делу."Нет (не признаю вину в угрозе убийством). Частично (в краже), умысла не было", — сказал Блэк.В суде он общается с помощью переводчика.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html

https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html

владивосток

россия

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия, россия, южная корея, сша