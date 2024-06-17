https://ria.ru/20240617/bezopasnost-1953424816.html

Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ

Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ

Предложение президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии может быть реализовано в форме консультационного механизма... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:53

2024-06-17T14:53

2024-06-17T14:53

россия

евразия

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СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии может быть реализовано в форме консультационного механизма наподобие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. "Думаю, что президент Путин предложил не военный альянс, такой как НАТО или ОДКБ, и не организацию по безопасности наподобие ШОС, а что-то ближе к ОБСЕ, то есть соглашение по безопасности и консультационный механизм самого низкого уровня", - заявил собеседник агентства. Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. Южнокорейский эксперт предположил, что РФ расценивает Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о коллективной безопасности как недостаточно мощные структуры для противодействия выстраиваемой коллективным Западом новой архитектуры безопасности, которая предполагает объединение возможностей Североатлантического альянса и союзов США с их тихоокеанскими партнерами - Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией. "Государств, которые захотели бы присоединиться с военному альянсу под руководством России, будет не так много. Поэтому необходим способ объединить, хотя бы на низком уровне взаимодействия, страны, считающие, что угрозы безопасности со стороны Запада нарушают их собственную безопасность и безопасность всей Евразии. И на этой основе можно было бы собрать воедино ШОС, ОДКБ, БРИКС и другие страны Глобального Юга", - указал эксперт. Чже Сун Хун подчеркнул, что сама по себе идея по обеспечению безопасности Евразии силами самих евразийских стран будет привлекательной, но критичным для успеха инициативы станет одновременное участие в ней Китая и Индии. Он также отметил возможность присоединения к данному объединению и Северной Кореи, хотя неразрешенность ядерной проблемы, по его мнению, может стать препятствием для полноценного участия Пхеньяна в новом механизме.

https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евразия, южная корея, владимир путин, одкб, шос, нато