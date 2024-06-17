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Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024
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14:53 17.06.2024
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Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ
Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ
Предложение президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии может быть реализовано в форме консультационного механизма... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:53
2024-06-17T14:53
россия
евразия
южная корея
владимир путин
одкб
шос
нато
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СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии может быть реализовано в форме консультационного механизма наподобие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. "Думаю, что президент Путин предложил не военный альянс, такой как НАТО или ОДКБ, и не организацию по безопасности наподобие ШОС, а что-то ближе к ОБСЕ, то есть соглашение по безопасности и консультационный механизм самого низкого уровня", - заявил собеседник агентства. Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. Южнокорейский эксперт предположил, что РФ расценивает Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о коллективной безопасности как недостаточно мощные структуры для противодействия выстраиваемой коллективным Западом новой архитектуры безопасности, которая предполагает объединение возможностей Североатлантического альянса и союзов США с их тихоокеанскими партнерами - Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией. "Государств, которые захотели бы присоединиться с военному альянсу под руководством России, будет не так много. Поэтому необходим способ объединить, хотя бы на низком уровне взаимодействия, страны, считающие, что угрозы безопасности со стороны Запада нарушают их собственную безопасность и безопасность всей Евразии. И на этой основе можно было бы собрать воедино ШОС, ОДКБ, БРИКС и другие страны Глобального Юга", - указал эксперт. Чже Сун Хун подчеркнул, что сама по себе идея по обеспечению безопасности Евразии силами самих евразийских стран будет привлекательной, но критичным для успеха инициативы станет одновременное участие в ней Китая и Индии. Он также отметил возможность присоединения к данному объединению и Северной Кореи, хотя неразрешенность ядерной проблемы, по его мнению, может стать препятствием для полноценного участия Пхеньяна в новом механизме.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
россия
евразия
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россия, евразия, южная корея, владимир путин, одкб, шос, нато
Россия, Евразия, Южная Корея, Владимир Путин, ОДКБ, ШОС, НАТО
Эксперт сравнил предложенную Путиным систему безопасности в Евразии с ОБСЕ

Чже Сун Хун: Путин предложил создать в Евразии механизм наподобие ОБСЕ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии может быть реализовано в форме консультационного механизма наподобие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун.
"Думаю, что президент Путин предложил не военный альянс, такой как НАТО или ОДКБ, и не организацию по безопасности наподобие ШОС, а что-то ближе к ОБСЕ, то есть соглашение по безопасности и консультационный механизм самого низкого уровня", - заявил собеседник агентства.
Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
14 июня, 12:31
Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Южнокорейский эксперт предположил, что РФ расценивает Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о коллективной безопасности как недостаточно мощные структуры для противодействия выстраиваемой коллективным Западом новой архитектуры безопасности, которая предполагает объединение возможностей Североатлантического альянса и союзов США с их тихоокеанскими партнерами - Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией.
"Государств, которые захотели бы присоединиться с военному альянсу под руководством России, будет не так много. Поэтому необходим способ объединить, хотя бы на низком уровне взаимодействия, страны, считающие, что угрозы безопасности со стороны Запада нарушают их собственную безопасность и безопасность всей Евразии. И на этой основе можно было бы собрать воедино ШОС, ОДКБ, БРИКС и другие страны Глобального Юга", - указал эксперт.
Чже Сун Хун подчеркнул, что сама по себе идея по обеспечению безопасности Евразии силами самих евразийских стран будет привлекательной, но критичным для успеха инициативы станет одновременное участие в ней Китая и Индии. Он также отметил возможность присоединения к данному объединению и Северной Кореи, хотя неразрешенность ядерной проблемы, по его мнению, может стать препятствием для полноценного участия Пхеньяна в новом механизме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
РоссияЕвразияЮжная КореяВладимир ПутинОДКБШОСНАТО
 
 
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