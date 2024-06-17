https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953365675.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 17.06.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:31

2024-06-17T11:31

2024-06-17T11:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."17 июня текущего года около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)