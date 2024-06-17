https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун"
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун" - РИА Новости, 17.06.2024
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун"
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:05
2024-06-17T05:05
2024-06-17T05:05
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В группировке войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", видео предоставило Минобороны РФ. "Оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага десантные группы. Сегодня все это может выполнить один аппарат - новейшая разработка специалистов группировки войск "Днепр" - ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Перун" функционирует на российском программном обеспечении. Он способен перевозить груз массой до 200 килограммов. "Для доставки преимущественно используют специальные легкие колесные платформы или FPV-дроны. И если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то сегодня "Перун" сделает это за один перелет", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240612/dron-1952307624.html
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В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун"
МО: в группировке "Днепр" создали уникальный ударно-транспортный БПЛА "Перун"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В группировке войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", видео предоставило Минобороны РФ.
"Оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага десантные группы. Сегодня все это может выполнить один аппарат - новейшая разработка специалистов группировки войск "Днепр" - ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Перун" функционирует на российском программном обеспечении. Он способен перевозить груз массой до 200 килограммов.
"Для доставки преимущественно используют специальные легкие колесные платформы или FPV-дроны. И если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то сегодня "Перун" сделает это за один перелет", - пояснили в ведомстве.