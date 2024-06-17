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На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 17.06.2024
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14:48 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/benzin-1953423304.html
На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо
На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 17.06.2024
На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник продолжила снижаться, также подешевел и бензин... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:48
2024-06-17T14:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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александр новак
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аи-95
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник продолжила снижаться, также подешевел и бензин Аи-92, свидетельствуют данные торгов. Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подешевело на 0,54%, до 60 290 рублей за тонну. При этом в пятницу оно тоже дешевело, но за прошлую неделю подорожало на 0,4%. В то же время марка бензина Аи-92 в понедельник подешевела на 0,69% по сравнению с пятницей - до 48 833 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 выросла на 0,1% - до 55 488 рублей за тонну. За прошлую неделю эти марки прибавили в цене 4,1% и 4,6% соответственно. Цена на тонну мазута за торговый день поднялась на 1,03%, до 29 371 рубля. Авиакеросин подешевел на 2,37%, до 76 623 рублей, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 5,22%, до 20 273 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время в пятницу Минэнерго РФ сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, аи-92, аи-95
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, АИ-92, АИ-95
На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо

На СПбМТСБ подешевел бензин Аи-92 и дизельное топливо

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты
Заправочные пистолеты - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник продолжила снижаться, также подешевел и бензин Аи-92, свидетельствуют данные торгов.
Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подешевело на 0,54%, до 60 290 рублей за тонну. При этом в пятницу оно тоже дешевело, но за прошлую неделю подорожало на 0,4%.
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В то же время марка бензина Аи-92 в понедельник подешевела на 0,69% по сравнению с пятницей - до 48 833 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 выросла на 0,1% - до 55 488 рублей за тонну. За прошлую неделю эти марки прибавили в цене 4,1% и 4,6% соответственно.
Цена на тонну мазута за торговый день поднялась на 1,03%, до 29 371 рубля. Авиакеросин подешевел на 2,37%, до 76 623 рублей, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 5,22%, до 20 273 рублей за тонну.
Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.
В то же время в пятницу Минэнерго РФ сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакАИ-92АИ-95
 
 
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