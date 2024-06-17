На российской бирже подешевел бензин и дизельное топливо
На СПбМТСБ подешевел бензин Аи-92 и дизельное топливо
Заправочные пистолеты. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник продолжила снижаться, также подешевел и бензин Аи-92, свидетельствуют данные торгов.
Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подешевело на 0,54%, до 60 290 рублей за тонну. При этом в пятницу оно тоже дешевело, но за прошлую неделю подорожало на 0,4%.
Гегемония США официально завершена
16 июня, 08:00
В то же время марка бензина Аи-92 в понедельник подешевела на 0,69% по сравнению с пятницей - до 48 833 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 выросла на 0,1% - до 55 488 рублей за тонну. За прошлую неделю эти марки прибавили в цене 4,1% и 4,6% соответственно.
Цена на тонну мазута за торговый день поднялась на 1,03%, до 29 371 рубля. Авиакеросин подешевел на 2,37%, до 76 623 рублей, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 5,22%, до 20 273 рублей за тонну.
Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.
В то же время в пятницу Минэнерго РФ сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.