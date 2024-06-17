https://ria.ru/20240617/bayden-1953298880.html

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена - РИА Новости, 17.06.2024

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил в соцсети Х, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T00:40

2024-06-17T00:40

2024-06-17T06:44

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барак обама

джорджа мелони

g7

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил в соцсети Х, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены, по словам Бэйтса, попытки СМИ представить, что он замер, якобы являются нежеланием соглашаться с успехами Байдена. "Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", - написал заместитель пресс-секретаря Белого дома. Так Бэйтс отреагировал на публикации американских СМИ, которые описали эпизод с состоявшегося предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить застывшего Байдена со сцены. Похожая ситуация произошла 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал. Команда Байдена 13 июня оправдывалась за эпизод, в котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони возвратила американского лидера к коллегам из G7, когда тот задумчиво отошел в сторону от группы. По словам Бэйтса, Байден отошел от группы, чтобы приветствовать приземлившегося неподалеку парашютиста. В медиа, по его словам, не показали всю картину, чтобы ввести зрителей в заблуждение и "отвлечь от достижений" Байдена иллюзией его рассеянности. О роли Мелони, которой пришлось брать ситуацию под контроль, как и в нынешней ситуации с Обамой, сотрудник администрации умолчал.

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

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в мире, лос-анджелес, сша, италия, джо байден, барак обама, джорджа мелони, g7