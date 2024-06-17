Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена
Белый дом: Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил в соцсети Х, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены, по словам Бэйтса, попытки СМИ представить, что он замер, якобы являются нежеланием соглашаться с успехами Байдена.
"Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", - написал заместитель пресс-секретаря Белого дома.
Так Бэйтс отреагировал на публикации американских СМИ, которые описали эпизод с состоявшегося предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить застывшего Байдена со сцены.
Похожая ситуация произошла 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал.
Команда Байдена 13 июня оправдывалась за эпизод, в котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони возвратила американского лидера к коллегам из G7, когда тот задумчиво отошел в сторону от группы. По словам Бэйтса, Байден отошел от группы, чтобы приветствовать приземлившегося неподалеку парашютиста. В медиа, по его словам, не показали всю картину, чтобы ввести зрителей в заблуждение и "отвлечь от достижений" Байдена иллюзией его рассеянности. О роли Мелони, которой пришлось брать ситуацию под контроль, как и в нынешней ситуации с Обамой, сотрудник администрации умолчал.
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