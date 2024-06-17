https://ria.ru/20240617/bank-1953529354.html

Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат

Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат - РИА Новости, 17.06.2024

Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат

Банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск бизнесмена Алишера Усманова о необоснованных уведомлениях, после чего суд назначит дату предварительного... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:20

2024-06-17T21:20

2024-06-17T21:20

германия

франкфурт-на-майне

алишер усманов

ubs

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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск бизнесмена Алишера Усманова о необоснованных уведомлениях, после чего суд назначит дату предварительного слушания, заявила РИА Новости представляющая истца адвокат Штефани Рабенау из конторы "Гаувайлер и Заутер". "Мы подали иск в земельный суд Франкфурта-на-Майне 7 июня 2024 года. Далее франкфуртский суд вручит иск компании UBS Europe SE, которой сначала будет предоставлен двухнедельный срок для того, чтобы сообщить, желает ли она защищаться против иска, а затем еще один срок для ответа на иск (как правило, это занимает еще 2-4 недели)", - сообщила Рабенау. Юрист пояснила, что на следующем этапе суд назначит дату предварительного слушания и устного разбирательства и не исключила, что до этого обе стороны внесут ещё дополнительные заявления на рассмотрение. Ранее представитель Усманова сообщил РИА Новости, что российский бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него.

https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html

германия

франкфурт-на-майне

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германия, франкфурт-на-майне, алишер усманов, ubs, в мире