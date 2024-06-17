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Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат
Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат - РИА Новости, 17.06.2024
Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат
Банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск бизнесмена Алишера Усманова о необоснованных уведомлениях, после чего суд назначит дату предварительного... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:20
2024-06-17T21:20
2024-06-17T21:20
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск бизнесмена Алишера Усманова о необоснованных уведомлениях, после чего суд назначит дату предварительного слушания, заявила РИА Новости представляющая истца адвокат Штефани Рабенау из конторы "Гаувайлер и Заутер". "Мы подали иск в земельный суд Франкфурта-на-Майне 7 июня 2024 года. Далее франкфуртский суд вручит иск компании UBS Europe SE, которой сначала будет предоставлен двухнедельный срок для того, чтобы сообщить, желает ли она защищаться против иска, а затем еще один срок для ответа на иск (как правило, это занимает еще 2-4 недели)", - сообщила Рабенау. Юрист пояснила, что на следующем этапе суд назначит дату предварительного слушания и устного разбирательства и не исключила, что до этого обе стороны внесут ещё дополнительные заявления на рассмотрение. Ранее представитель Усманова сообщил РИА Новости, что российский бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него.
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германия, франкфурт-на-майне, алишер усманов, ubs, в мире
Германия, Франкфурт-на-Майне, Алишер Усманов, UBS, В мире
Банку UBS дадут срок для ответа на иск Усманова, рассказал адвокат
Адвокат Рабенау: банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск Усманова
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Банку UBS Europe SE дадут до 6 недель на ответ на иск бизнесмена Алишера Усманова о необоснованных уведомлениях, после чего суд назначит дату предварительного слушания, заявила РИА Новости представляющая истца адвокат Штефани Рабенау из конторы "Гаувайлер и Заутер".
"Мы подали иск в земельный суд Франкфурта-на-Майне 7 июня 2024 года. Далее франкфуртский суд вручит иск компании UBS Europe SE, которой сначала будет предоставлен двухнедельный срок для того, чтобы сообщить, желает ли она защищаться против иска, а затем еще один срок для ответа на иск (как правило, это занимает еще 2-4 недели)", - сообщила Рабенау.
Юрист пояснила, что на следующем этапе суд назначит дату предварительного слушания и устного разбирательства и не исключила, что до этого обе стороны внесут ещё дополнительные заявления на рассмотрение.
Ранее представитель Усманова сообщил РИА Новости, что российский бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него.