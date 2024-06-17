https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953311801.html

Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году

Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году - РИА Новости, 17.06.2024

Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году

Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, уже идёт процесс их сертификации для рынка ОАЭ; продажи могут стартовать в текущем году, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T06:24

2024-06-17T06:24

2024-06-17T06:37

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, уже идёт процесс их сертификации для рынка ОАЭ; продажи могут стартовать в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - рассказал он. "На сертификацию, как правило, уходит немало времени. Власти всех стран очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Старые сертификаты, которые были еще при прежних акционерах (Renault - ред.), уже не подойдут, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности. Все приходится проходить по новой. Причем это касается всей нашей линейки, включая Largus. Надеюсь, что текущего года для этого хватит", - добавил топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1950993335.html

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авто, дубай, оаэ, тольятти, максим соколов, renault s.a, lada vesta, в мире, автоваз