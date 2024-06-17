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Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году - РИА Новости, 17.06.2024
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06:24 17.06.2024 (обновлено: 06:37 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953311801.html
Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году
Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году - РИА Новости, 17.06.2024
Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году
Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, уже идёт процесс их сертификации для рынка ОАЭ; продажи могут стартовать в текущем году, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T06:24
2024-06-17T06:37
авто
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, уже идёт процесс их сертификации для рынка ОАЭ; продажи могут стартовать в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - рассказал он. "На сертификацию, как правило, уходит немало времени. Власти всех стран очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Старые сертификаты, которые были еще при прежних акционерах (Renault - ред.), уже не подойдут, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности. Все приходится проходить по новой. Причем это касается всей нашей линейки, включая Largus. Надеюсь, что текущего года для этого хватит", - добавил топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html
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авто, дубай, оаэ, тольятти, максим соколов, renault s.a, lada vesta, в мире, автоваз
Авто, Дубай, ОАЭ, Тольятти, Максим Соколов, Renault S.A, Lada Vesta, В мире, АвтоВАЗ
Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году

Глава "АвтоВАЗа": автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, уже идёт процесс их сертификации для рынка ОАЭ; продажи могут стартовать в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - рассказал он.
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"На сертификацию, как правило, уходит немало времени. Власти всех стран очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Старые сертификаты, которые были еще при прежних акционерах (Renault - ред.), уже не подойдут, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности. Все приходится проходить по новой. Причем это касается всей нашей линейки, включая Largus. Надеюсь, что текущего года для этого хватит", - добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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АвтоДубайОАЭТольяттиМаксим СоколовRenault S.ALada VestaВ миреАвтоВАЗ
 
 
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