https://ria.ru/20240617/ataka-1953497847.html

Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами

Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами - РИА Новости, 17.06.2024

Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами

Прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был зафиксирован на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пострадавших нет,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:12

2024-06-17T18:12

2024-06-17T18:12

липецкая область

россия

игорь артамонов

новолипецкий металлургический комбинат

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602497561_0:0:3118:1755_1920x0_80_0_0_d4c3d38690bb879bd3686d3456a9af7e.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был зафиксирован на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости сталелитейная компания. "Семнадцатого июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме", - ответили в НЛМК. В феврале, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что на территории металлургического комбината обезврежены части подавленного беспилотника. Отмечалось, что пострадавших нет, на работу предприятия существенного влияния оказано не было. "Новолипецкий металлургический комбинат" – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат, происшествия