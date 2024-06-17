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Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами
Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами - РИА Новости, 17.06.2024
Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами
Прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был зафиксирован на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пострадавших нет,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:12
2024-06-17T18:12
2024-06-17T18:12
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игорь артамонов
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происшествия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был зафиксирован на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости сталелитейная компания. "Семнадцатого июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме", - ответили в НЛМК. В феврале, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что на территории металлургического комбината обезврежены части подавленного беспилотника. Отмечалось, что пострадавших нет, на работу предприятия существенного влияния оказано не было. "Новолипецкий металлургический комбинат" – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК.
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липецкая область, россия, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат, происшествия
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Новолипецкий металлургический комбинат, Происшествия
Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать дронами
НЛМК: металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать 4 дронами