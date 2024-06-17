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Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной
Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной - РИА Новости, 17.06.2024
Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал массированной ночную атаку украинских БПЛА, в ходе которой было сбито три вражеских дрона,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:37
2024-06-17T14:37
2024-06-17T14:37
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал массированной ночную атаку украинских БПЛА, в ходе которой было сбито три вражеских дрона, и в очередной раз призвал СМИ и местных жителей не публиковать места падения БПЛА. Средства ПВО ночью уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Воронежской области, три БПЛА над Липецкой областью, сообщили в Минобороны. "Это была достаточно массированная атака БПЛА. Ночью поступили данные о четырёх уничтоженных беспилотниках. По уточнённым данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон", - написал Артамонов. Обломки БПЛА упали на крышу террасы частного дома - губернатор пообещал помочь с восстановлением. "Я в очередной раз прошу жителей и особенно наши СМИ не публиковать места падения БПЛА. Понимаю, что это "горячая" информация, но не то время сейчас. Для врага это помощь в корректировке огня. Давайте не будем поддаваться на провокации. Это важно для нашей с вами безопасности", - добавил Артамонов. Артамонов рассказал, что власти региона провели мониторинг систем оповещения, после которой стало лучше слышно сирену. "Жалоб от жителей гораздо меньше. По тем местам, где есть обращения, мы ещё раз всё проверим и отработаем", - пообещал Артамонов.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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липецкая область, белгородская область, воронежская область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Белгородская область, Воронежская область, Игорь Артамонов, Происшествия
Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной
Губернатор Липецкой области Артамонов назвал ночную атаку БПЛА массированной
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале
назвал массированной ночную атаку украинских БПЛА, в ходе которой было сбито три вражеских дрона, и в очередной раз призвал СМИ и местных жителей не публиковать места падения БПЛА.
Средства ПВО ночью уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Воронежской области, три БПЛА над Липецкой областью, сообщили в Минобороны.
"Это была достаточно массированная атака БПЛА. Ночью поступили данные о четырёх уничтоженных беспилотниках. По уточнённым данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон", - написал Артамонов.
Обломки БПЛА упали на крышу террасы частного дома - губернатор пообещал помочь с восстановлением.
"Я в очередной раз прошу жителей и особенно наши СМИ не публиковать места падения БПЛА. Понимаю, что это "горячая" информация, но не то время сейчас. Для врага это помощь в корректировке огня. Давайте не будем поддаваться на провокации. Это важно для нашей с вами безопасности", - добавил Артамонов.
Артамонов рассказал, что власти региона провели мониторинг систем оповещения, после которой стало лучше слышно сирену.
"Жалоб от жителей гораздо меньше. По тем местам, где есть обращения, мы ещё раз всё проверим и отработаем", - пообещал Артамонов.