https://ria.ru/20240617/ataka-1953420347.html

Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной

Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной - РИА Новости, 17.06.2024

Липецкий губернатор назвал ночную атаку украинских БПЛА массированной

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал массированной ночную атаку украинских БПЛА, в ходе которой было сбито три вражеских дрона,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:37

2024-06-17T14:37

2024-06-17T14:37

специальная военная операция на украине

липецкая область

белгородская область

воронежская область

игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал массированной ночную атаку украинских БПЛА, в ходе которой было сбито три вражеских дрона, и в очередной раз призвал СМИ и местных жителей не публиковать места падения БПЛА. Средства ПВО ночью уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Воронежской области, три БПЛА над Липецкой областью, сообщили в Минобороны. "Это была достаточно массированная атака БПЛА. Ночью поступили данные о четырёх уничтоженных беспилотниках. По уточнённым данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за ещё один сбитый дрон", - написал Артамонов. Обломки БПЛА упали на крышу террасы частного дома - губернатор пообещал помочь с восстановлением. "Я в очередной раз прошу жителей и особенно наши СМИ не публиковать места падения БПЛА. Понимаю, что это "горячая" информация, но не то время сейчас. Для врага это помощь в корректировке огня. Давайте не будем поддаваться на провокации. Это важно для нашей с вами безопасности", - добавил Артамонов. Артамонов рассказал, что власти региона провели мониторинг систем оповещения, после которой стало лучше слышно сирену. "Жалоб от жителей гораздо меньше. По тем местам, где есть обращения, мы ещё раз всё проверим и отработаем", - пообещал Артамонов.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html

липецкая область

белгородская область

воронежская область

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липецкая область, белгородская область, воронежская область, игорь артамонов, происшествия