https://ria.ru/20240617/arest-1953372720.html
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова - РИА Новости, 17.06.2024
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:47
2024-06-17T11:47
2024-06-17T11:47
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде. "Материалы в отношении Фомина суд рассмотрит 20 июня, в отношении Бородина - 21 июня", - сказала собеседница агентства. Ранее этот же суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении Иванова, его суд рассмотрит 20 июня. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На рассмотрении его апелляционной жалобы на избрание ареста Фомин заявил, что намерен давать показания, однако пока у него такой возможности не было. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, вину не признают.
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, александр фомин, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Александр Фомин, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста Фомину и Бородину по делу Иванова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде.
"Материалы в отношении Фомина суд рассмотрит 20 июня, в отношении Бородина - 21 июня", - сказала собеседница агентства.
Ранее этот же суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении Иванова, его суд рассмотрит 20 июня.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На рассмотрении его апелляционной жалобы на избрание ареста Фомин заявил, что намерен давать показания, однако пока у него такой возможности не было.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, вину не признают.