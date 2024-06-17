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Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова - РИА Новости, 17.06.2024
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11:47 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/arest-1953372720.html
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова - РИА Новости, 17.06.2024
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:47
2024-06-17T11:47
происшествия
россия
москва
александр фомин
сергей бородин
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде. "Материалы в отношении Фомина суд рассмотрит 20 июня, в отношении Бородина - 21 июня", - сказала собеседница агентства. Ранее этот же суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении Иванова, его суд рассмотрит 20 июня. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На рассмотрении его апелляционной жалобы на избрание ареста Фомин заявил, что намерен давать показания, однако пока у него такой возможности не было. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, вину не признают.
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
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происшествия, россия, москва, александр фомин, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Александр Фомин, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова

Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста Фомину и Бородину по делу Иванова

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде.
"Материалы в отношении Фомина суд рассмотрит 20 июня, в отношении Бородина - 21 июня", - сказала собеседница агентства.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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18 мая, 14:30
Ранее этот же суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении Иванова, его суд рассмотрит 20 июня.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На рассмотрении его апелляционной жалобы на избрание ареста Фомин заявил, что намерен давать показания, однако пока у него такой возможности не было.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, вину не признают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр ФоминСергей БородинТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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