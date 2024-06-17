https://ria.ru/20240617/arest-1953372720.html

Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова

Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова - РИА Новости, 17.06.2024

Суд 20 и 21 июня рассмотрит продление ареста фигурантам дела Тимура Иванова

Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:47

2024-06-17T11:47

2024-06-17T11:47

происшествия

россия

москва

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тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 и 21 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину и Сергею Бородину, обвиняемым по делу о взятках замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде. "Материалы в отношении Фомина суд рассмотрит 20 июня, в отношении Бородина - 21 июня", - сказала собеседница агентства. Ранее этот же суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении Иванова, его суд рассмотрит 20 июня. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На рассмотрении его апелляционной жалобы на избрание ареста Фомин заявил, что намерен давать показания, однако пока у него такой возможности не было. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, вину не признают.

https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, александр фомин, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова