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Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:27 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/andreyvorobev-1953418688.html
Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО
Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024
Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО
Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уделяется особое внимание семьям бойцов специальной РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:27
2024-06-17T14:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
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сво
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уделяется особое внимание семьям бойцов специальной военной операции. "Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну. Целый блок мероприятий мы предусматриваем и с семьями, и поддержка, детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи, понимаем, что это важно", - сказал Воробьев. Он отметил, что Подмосковье помогает новым территориям совместно с другими регионами. "У нас Новоазовский, Тельмановский район Донецкой республики. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады, все то, что важно для жизни", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, СВО

Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 июня 2024 года
Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 июня 2024 года
© POOL
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уделяется особое внимание семьям бойцов специальной военной операции.
«
"Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну. Целый блок мероприятий мы предусматриваем и с семьями, и поддержка, детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи, понимаем, что это важно", - сказал Воробьев.
Он отметил, что Подмосковье помогает новым территориям совместно с другими регионами. "У нас Новоазовский, Тельмановский район Донецкой республики. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады, все то, что важно для жизни", - добавил губернатор.
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Губернатор Воробьев пообщался с членами семей бойцов подмосковного полка
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевВладимир ПутинСВО
 
 
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