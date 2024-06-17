https://ria.ru/20240617/andreyvorobev-1953418688.html

Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО

Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024

Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяется семьям бойцов СВО

Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уделяется особое внимание семьям бойцов специальной РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:27

2024-06-17T14:27

2024-06-17T14:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

владимир путин

сво

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Московской Области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уделяется особое внимание семьям бойцов специальной военной операции. "Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну. Целый блок мероприятий мы предусматриваем и с семьями, и поддержка, детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи, понимаем, что это важно", - сказал Воробьев. Он отметил, что Подмосковье помогает новым территориям совместно с другими регионами. "У нас Новоазовский, Тельмановский район Донецкой республики. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады, все то, что важно для жизни", - добавил губернатор.

https://radiosputnik.ru/20240225/vorobev-1929414787.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, сво