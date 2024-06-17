https://ria.ru/20240617/altay-1953469013.html

Мишустин и врио главы Республики Алтай обсудили развитие региона

Мишустин и врио главы Республики Алтай обсудили развитие региона - РИА Новости, 17.06.2024

Мишустин и врио главы Республики Алтай обсудили развитие региона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком и обсудил с ним перспективы развития... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:55

2024-06-17T16:55

2024-06-17T17:29

политика

республика алтай

жкх

россия

андрей турчак

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком и обсудил с ним перспективы развития региона, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком... Обсудили перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.Республика Алтай входит в число десяти регионов, для которых разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития. На каждую из них финансирование ежегодно выделяется из федерального бюджета.Как напомнил Мишустин, средства направляются на решение конкретных задач - строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. создание новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования, улучшение экологической обстановки.По словам Турчака, работа по достижению плановых показателей индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай будет продолжена."Я уже начал поездки по районам, посещение предприятий, социальных объектов для детального изучения ситуации", - отметил он.Участники встречи также обсудили завершение строительства ряда значимых объектов, что предусмотрено поручениями президента, реализацию государственных программ и национальных проектов.

https://ria.ru/20240613/pomosch-1952515391.html

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

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политика, республика алтай, жкх, россия, андрей турчак, михаил мишустин