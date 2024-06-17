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Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя

Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024

Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя

Россия применит все возможные меры для защиты своих прав, если Запад решится конфисковать ее активы, заявил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:09

2024-06-17T07:09

2024-06-17T15:39

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ООН, 17 июн — РИА Новости. Россия применит все возможные меры для защиты своих прав, если Запад решится конфисковать ее активы, заявил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий Небензя. "В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", — сказал он. Постпред отметил, что Москва рассматривает любые идеи о конфискации российских активов или прибыли от них как грубейшее нарушение принципов и норм международного права. После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен на присвоение средств не только частных лиц, но и государства.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты примерно на 50 миллиардов долларов. Погашать их планируется из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве возмещения ущера, якобы нанесенного Украине. В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, то для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц.

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россия, украина, сша, василий небензя, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, g7, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии