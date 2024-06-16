https://ria.ru/20240616/zhile-1953187916.html

Депутат предупредил об опасности покупки жилья у неофициальных застройщиков

Депутат предупредил об опасности покупки жилья у неофициальных застройщиков - РИА Новости, 16.06.2024

Депутат предупредил об опасности покупки жилья у неофициальных застройщиков

При покупке квартиры в новостройке необходимо обратить внимание на репутацию и статус застройщика, если застройщиком выступает физическое лицо или... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:53

2024-06-16T02:53

2024-06-16T03:58

общество

жилье

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. При покупке квартиры в новостройке необходимо обратить внимание на репутацию и статус застройщика, если застройщиком выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель, скорее всего, они просто перепродают квартиры и могут собрать деньги и исчезнуть, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Покупка квартиры в новостройке - это всегда риск. Рынок долевого строительства, к сожалению, кишит аферистами, которые хотят нажиться на доверчивых гражданах. Но если соблюдать основные правила осторожности, можно обезопасить себя от мошенников. Первое, на что стоит обратить внимание - это репутация и официальный статус строительной компании. Если застройщиком выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель - сразу бегите оттуда. Такие "компании" на бумаге просто перепродают квартиры, а на деле могут оказаться жуликами, которые соберут деньги и исчезнут", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что настоящий добросовестный застройщик - это юридическое лицо в форме общества, в названии которого присутствуют слова "строительная компания" или "специализированный застройщик". Он посоветовал изучить сайт застройщика, поискать отзывы в интернете и почитать новости, чтобы убедится, что репутация застройщика безупречна. "Когда компанию изучили, переходим к изучению документов на объект. Потребуйте у застройщика проектную декларацию, разрешение на строительство, документы на землю. Убедитесь, что все бумаги есть и они действительны. Никаких "забудьте, мы всё равно их потеряли" быть не должно. Особое внимание - договору, который вам предложат подписать. Если это не договор долевого участия (ДДУ) - ни в коем случае не ставьте подписи! Предварительные договоры, договоры резервирования, займа и прочие почти ничего юридически не значат. Только ДДУ даёт вам статус дольщика со всеми вытекающими правами. Да, есть другие официальные типы договоров, но это отдельная история", - сообщил Гаврилов. При этом, рассказал депутат, стоит внимательно изучить сам договор долевого участия. Он подчеркнул, что жулики нередко вписывают в него подвохи, такие как право застройщика в одностороннем порядке повышать стоимость жилья, менять сроки сдачи и так далее. Также, по его словам, необходимо обратить внимание на то, чтобы в договоре были указаны точные параметры квартиры - этаж, метраж, стоимость и другие. "Даже если всё выглядит идеально, лучше с настороженностью рассматривать застройщика, дающего гарантии на словах. Обещания благоустроенной территории, бассейна, детского сада действительны только если прописаны на бумаге. На деле же многие компании потом ничего из этого не делают. Если компания отказывается что-то показывать или выдвигает кучу условий — больше с ней не связывайтесь. Осторожность никогда не бывает лишней", - сообщил Гаврилов.

https://realty.ria.ru/20231221/kvartiry-1916964535.html

https://realty.ria.ru/20231130/pereezd-1912697038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф