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На Сахалине произошли два землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024
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03:24 16.06.2024 (обновлено: 05:59 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html
На Сахалине произошли два землетрясения
На Сахалине произошли два землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024
На Сахалине произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T03:24
2024-06-16T05:59
сахалин
невельск
россия
елена семенова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.&quot;Первое землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг – на глубине 7 километров. По оперативным данным, его ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске – до 3 баллов&quot;, — рассказала собеседница агентства.По словам Семеновой, повторный подземный толчок магнитудой 2,0 последовал через час в том же районе.Региональный главк МЧС России информировал, что жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Две рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
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сахалин, невельск, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, Невельск, Россия, Елена Семенова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Сахалине произошли два землетрясения

На юге Сахалине зафиксировали два землетрясения

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
«

"Первое землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг – на глубине 7 километров. По оперативным данным, его ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске – до 3 баллов", — рассказала собеседница агентства.

По словам Семеновой, повторный подземный толчок магнитудой 2,0 последовал через час в том же районе.
Региональный главк МЧС России информировал, что жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Две рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
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СахалинНевельскРоссияЕлена СеменоваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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