https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html

На Сахалине произошли два землетрясения

На Сахалине произошли два землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024

На Сахалине произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T03:24

2024-06-16T03:24

2024-06-16T05:59

сахалин

невельск

россия

елена семенова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Первое землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг – на глубине 7 километров. По оперативным данным, его ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске – до 3 баллов", — рассказала собеседница агентства.По словам Семеновой, повторный подземный толчок магнитудой 2,0 последовал через час в том же районе.Региональный главк МЧС России информировал, что жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Две рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.

https://ria.ru/20240613/kontsert-1952695845.html

сахалин

невельск

россия

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сахалин, невельск, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия