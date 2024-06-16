https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html
На Сахалине произошли два землетрясения
На Сахалине произошли два землетрясения - РИА Новости, 16.06.2024
На Сахалине произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T03:24
2024-06-16T03:24
2024-06-16T05:59
сахалин
невельск
россия
елена семенова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Первое землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг – на глубине 7 километров. По оперативным данным, его ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске – до 3 баллов", — рассказала собеседница агентства.По словам Семеновой, повторный подземный толчок магнитудой 2,0 последовал через час в том же районе.Региональный главк МЧС России информировал, что жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Две рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
https://ria.ru/20240613/kontsert-1952695845.html
сахалин
невельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, невельск, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, Невельск, Россия, Елена Семенова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Сахалине произошли два землетрясения
На юге Сахалине зафиксировали два землетрясения