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У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.06.2024
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18:06 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/zemletryasenie--1953266711.html
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.06.2024
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:06
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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перу, в мире
Перу, В мире
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0

GFZ: у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0

CC BY-SA 3.0 / Danilo Bargen / Guano IslandУ побережья Перу
У побережья Перу - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Danilo Bargen / Guano Island
У побережья Перу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск), очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
На Сахалине произошли два землетрясения
Вчера, 03:24
 
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