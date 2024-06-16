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У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.06.2024
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:06
2024-06-16T18:06
2024-06-16T18:06
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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перу, в мире
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
GFZ: у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0