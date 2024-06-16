https://ria.ru/20240616/zemletryasenie--1953266711.html

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.06.2024

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:06

2024-06-16T18:06

2024-06-16T18:06

перу

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html

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