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"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html
"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире
"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире - РИА Новости, 16.06.2024
"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире
Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию у пользователей социальной сети X публикацией, посвященной конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T22:18
2024-06-16T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
россия
владимир зеленский
москва
киев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию у пользователей социальной сети X публикацией, посвященной конференции по Украине в Швейцарии.По словам Зеленского, участники саммита сделали "первые шаги к миру" на Украине."Это больше похоже на саммит смерти", — заявил True Hicks."На этом мирном саммите ты получил больше денег на войну?" — поинтересовался migtronix."Саммит мира без России — ты живешь в мире своих фантазий", — написала Mira D."Мирные переговоры без участия крупнейшей стороны конфликта... отличная работа! Я мог бы сделать то же самое в одиночку", — пошутил Fred."Со всеми этими миллиардами, которые ты отмыл, чтобы отправить на убой одно-два поколения своего народа, ты не можешь позволить себе костюм?" — спросил Jason Moore.Конференция по Украине проходила в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html
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в мире, швейцария, украина, россия, владимир зеленский, москва, киев, владимир путин, джо байден, евросоюз, совет европы, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы, ООН

"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире

© DIMITAR DILKOFFВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
© DIMITAR DILKOFF
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию у пользователей социальной сети X публикацией, посвященной конференции по Украине в Швейцарии.
По словам Зеленского, участники саммита сделали "первые шаги к миру" на Украине.
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"Это больше похоже на саммит смерти", — заявил True Hicks.
«
"На этом мирном саммите ты получил больше денег на войну?" — поинтересовался migtronix.
"Саммит мира без России — ты живешь в мире своих фантазий", — написала Mira D.
"Мирные переговоры без участия крупнейшей стороны конфликта... отличная работа! Я мог бы сделать то же самое в одиночку", — пошутил Fred.
"Со всеми этими миллиардами, которые ты отмыл, чтобы отправить на убой одно-два поколения своего народа, ты не можешь позволить себе костюм?" — спросил Jason Moore.
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Конференция по Украине проходила в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМоскваКиевВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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