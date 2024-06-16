https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире

"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире - РИА Новости, 16.06.2024

"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире

Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию у пользователей социальной сети X публикацией, посвященной конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T22:18

2024-06-16T22:18

2024-06-16T22:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию у пользователей социальной сети X публикацией, посвященной конференции по Украине в Швейцарии.По словам Зеленского, участники саммита сделали "первые шаги к миру" на Украине."Это больше похоже на саммит смерти", — заявил True Hicks."На этом мирном саммите ты получил больше денег на войну?" — поинтересовался migtronix."Саммит мира без России — ты живешь в мире своих фантазий", — написала Mira D."Мирные переговоры без участия крупнейшей стороны конфликта... отличная работа! Я мог бы сделать то же самое в одиночку", — пошутил Fred."Со всеми этими миллиардами, которые ты отмыл, чтобы отправить на убой одно-два поколения своего народа, ты не можешь позволить себе костюм?" — спросил Jason Moore.Конференция по Украине проходила в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html

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