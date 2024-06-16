https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953248933.html

Зеленский раскрыл, какое вооружение получит Украина в ближайшее время

Зеленский раскрыл, какое вооружение получит Украина в ближайшее время - РИА Новости, 16.06.2024

Зеленский раскрыл, какое вооружение получит Украина в ближайшее время

Украина ожидает скорых поставок истребителей F-16 из Дании, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский после встречи с премьером Дании Мэтте Фредериксен."Во... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:46

2024-06-16T15:46

2024-06-16T15:48

специальная военная операция на украине

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f-16

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украина ожидает скорых поставок истребителей F-16 из Дании, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский после встречи с премьером Дании Мэтте Фредериксен."Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время", — отметил Зеленский.На этой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дания, россия, нато, f-16