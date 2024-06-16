https://ria.ru/20240616/zdravookhranenie-1953182795.html

Путин отметил активное развитие системы здравоохранения

Путин отметил активное развитие системы здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2024

Путин отметил активное развитие системы здравоохранения

Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:08

2024-06-16T00:08

2024-06-16T00:08

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики", - сказал Путин в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника. Глава государства отметил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить "немало задач", но уже имеющиеся достижения являются "прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ".

https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html

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2024

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общество, россия, владимир путин