https://ria.ru/20240616/zdravookhranenie-1953182795.html
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2024
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения
Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:08
2024-06-16T00:08
2024-06-16T00:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики", - сказал Путин в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника. Глава государства отметил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить "немало задач", но уже имеющиеся достижения являются "прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ".
https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения
Путин: система здравоохранения РФ развивается и имеет высокий авторитет в мире
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики", - сказал Путин в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.
Глава государства отметил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить "немало задач", но уже имеющиеся достижения являются "прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ".