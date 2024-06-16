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Путин отметил активное развитие системы здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2024
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00:08 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/zdravookhranenie-1953182795.html
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2024
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения
Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:08
2024-06-16T00:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики", - сказал Путин в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника. Глава государства отметил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить "немало задач", но уже имеющиеся достижения являются "прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил активное развитие системы здравоохранения

Путин: система здравоохранения РФ развивается и имеет высокий авторитет в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики", - сказал Путин в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
19 апреля, 12:37
Глава государства отметил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить "немало задач", но уже имеющиеся достижения являются "прочной основой для уверенной реализации новых планов и программ".
 
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