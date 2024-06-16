https://ria.ru/20240616/vzryvy-1953216190.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 16.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

В городе Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:18

2024-06-16T11:18

2024-06-16T12:40

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В городе Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы в Миргороде", — говорится в посте.Никаких подробностей не приводится. Информации от официальных властей тоже не поступало. В Миргороде расположен военный аэродром, на котором базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом — склады и автотранспортное предприятие.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 10:56 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

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в мире, украина, полтавская область