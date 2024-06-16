https://ria.ru/20240616/vystrely--1953218087.html

В районе СИЗО в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

В районе СИЗО в Ростове-на-Дону слышны выстрелы - РИА Новости, 16.06.2024

В районе СИЗО в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

В районе СИЗО в Ростове-на-Дону, где заключенные захватили сотрудников, слышна очередь выстрелов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:35

2024-06-16T11:35

2024-06-16T12:15

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В районе СИЗО в Ростове-на-Дону, где заключенные захватили сотрудников, слышна очередь выстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее к зданию СИЗО были стянуты правоохранители. Несколько кварталов вокруг оцеплено.Как сообщила утром ФСИН, в следственном изоляторе №1 арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Как уточнила член СПЧ Ева Меркачева, один из заложников — это начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — надзиратель.Источник агентства рассказал также, что захватчики вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, но огнестрельного оружия у них нет. Они требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.Трое из захватчиков — это выходцы из Ингушетии и Чечни, добавил собеседник агентства. Акиев, Гиреев и Цицкиев отбывают наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Акиев и Гиреев приговорены к 18 годам лишение свободы, Цицкиев — к 18 с половиной. По словам другого источника, в группу захватчиков входят также заключенные Сайпудинов и Камнеев.Во ФСИН заявили, что СИЗО функционирует в штатном режиме. На месте происшествия находятся начальник областного управления ФСИН и представители правоохранительных органов и прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Часть третья соответствующей статьи УК ("Захват заложников, совершенный организованной группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть четвертая — пожизненное заключение в случае "умышленного причинения смерти человеку".

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953211544.html

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953213475.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо