https://ria.ru/20240616/ukraine-1953283196.html

Украинцев могут оштрафовать за шумные генераторы, сообщили СМИ

Украинцев могут оштрафовать за шумные генераторы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2024

Украинцев могут оштрафовать за шумные генераторы, сообщили СМИ

Жители Украины на фоне проблем с электричеством могут быть оштрафованы за пользование слишком шумных генераторов, сообщает в воскресенье украинский телеканал... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:26

2024-06-16T20:26

2024-06-16T20:26

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Жители Украины на фоне проблем с электричеством могут быть оштрафованы за пользование слишком шумных генераторов, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Новости.Live". Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы. "Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение — повод для штрафа. Кодекс административных правонарушений предусматривает следующие меры для нарушителей: устное предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц – от 85 гривен (2 доллара) до 255 гривен (6 долларов) и от 15 до 30 необлагаемых минимумов для юридических лиц от 255 гривен (6 долларов) до 510 гривен (12 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным телеканала, при повторном нарушении, штраф для граждан вырастет от 15 до 30 необлагаемых минимумов и составит от 255 гривен (6 долларов) до 510 гривен (12 долларов), а для юридических компаний — от 50 до 150 минимумов – от 850 гривен (20 долларов) до 2,5 тысячи гривен (62 доллара) с конфискацией источника шума. Как отмечает телеканал, санитарные нормы Украины предполагают такой допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях: в дневное время 55-70 дБ; в ночное время 45-60 дБ.

https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго