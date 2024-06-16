https://ria.ru/20240616/ukraina-1953294934.html

Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе

Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе - РИА Новости, 16.06.2024

Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе

Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь пообещал "жесткую реакцию" организаторам бизнес-мероприятия в Одессе, где произошел скандал из-за... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T23:28

2024-06-16T23:28

2024-06-16T23:28

в мире

украина

одесса

россия

тарас креминь

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь пообещал "жесткую реакцию" организаторам бизнес-мероприятия в Одессе, где произошел скандал из-за использования одним из участников русского языка. Украинское издание "Страна" ранее в воскресенье сообщало, что в Одессе участницы бизнес-мероприятия принялись перебивать выступающего на русском языке, требуя, чтобы он перешел на украинский. Другие участники вступились за русскоговорящего, а перебивавших выпроводили из зала. "Одесский языковой скандал - это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия"... нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса… Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны", - написал Креминь в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Креминь также заявил, что ожидает реакции местных властей, которые, как он отметил, "обязаны создать условия и в случае нарушений действовать и должным образом отреагировать". После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html

https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины