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В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 16.06.2024
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины
Раскол внутри Североатлантического альянса по вопросу Украины продолжает нарастать, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T22:26
2024-06-16T22:26
2024-06-16T22:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раскол внутри Североатлантического альянса по вопросу Украины продолжает нарастать, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."США оказывали давление на Германию и Польшу, чтобы те передали Украине ракетные батареи Patriot, а они ответили "нет". <…> Затем Венгрия заявляет, что не будет ничего поставлять Украине, Словакия пытается привлечь к ответственности парня, который хотел продать или в самом деле продал несколько самолетов Украине, так что в НАТО растет раскол. <…> Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос", — отметил он.По словам эксперта, Европейский союз не предпринимает особых усилий по поддержке киевского режима, так как на самом деле речь идет об отдельных странах, готовых ее оказывать. Кроме того, уже видны признаки такого, что Брюссель начинает изменять риторику, добавил Джонсон.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, германия, польша, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Польша, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины
Джонсон: внутри НАТО творится хаос из-за вопроса поддержки Украины