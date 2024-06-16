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В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953292007.html
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 16.06.2024
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины
Раскол внутри Североатлантического альянса по вопросу Украины продолжает нарастать, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T22:26
2024-06-16T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
польша
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раскол внутри Североатлантического альянса по вопросу Украины продолжает нарастать, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."США оказывали давление на Германию и Польшу, чтобы те передали Украине ракетные батареи Patriot, а они ответили "нет". &lt;…&gt; Затем Венгрия заявляет, что не будет ничего поставлять Украине, Словакия пытается привлечь к ответственности парня, который хотел продать или в самом деле продал несколько самолетов Украине, так что в НАТО растет раскол. &lt;…&gt; Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос", — отметил он.По словам эксперта, Европейский союз не предпринимает особых усилий по поддержке киевского режима, так как на самом деле речь идет об отдельных странах, готовых ее оказывать. Кроме того, уже видны признаки такого, что Брюссель начинает изменять риторику, добавил Джонсон.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html
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в мире, украина, германия, польша, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Польша, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США заговорили о хаосе в НАТО из-за Украины

Джонсон: внутри НАТО творится хаос из-за вопроса поддержки Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Раскол внутри Североатлантического альянса по вопросу Украины продолжает нарастать, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"США оказывали давление на Германию и Польшу, чтобы те передали Украине ракетные батареи Patriot, а они ответили "нет". <…> Затем Венгрия заявляет, что не будет ничего поставлять Украине, Словакия пытается привлечь к ответственности парня, который хотел продать или в самом деле продал несколько самолетов Украине, так что в НАТО растет раскол. <…> Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос", — отметил он.
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По словам эксперта, Европейский союз не предпринимает особых усилий по поддержке киевского режима, так как на самом деле речь идет об отдельных странах, готовых ее оказывать. Кроме того, уже видны признаки такого, что Брюссель начинает изменять риторику, добавил Джонсон.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияПольшаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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