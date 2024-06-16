Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 16.06.2024 (обновлено: 17:54 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953261955.html
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - РИА Новости, 16.06.2024
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:34
2024-06-16T17:54
специальная военная операция на украине
швейцария
россия
украина
в мире
мид швейцарии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977588_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_57bb51502e1c7fafa6e74ead39323e46.jpg
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости.В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности."Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Итак, теперь вопрос в том, в какой момент мы сможем сделать этот шаг и по какому пути. Потому что не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России. Это дилемма, в которой мы находимся сегодня, и вы правы, подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы выбрали эти три темы, потому что именно в них мы видим основную ценность для русских, поэтому именно здесь мы вообразили, что русские ближе всего к тому, чтобы тоже быть заинтересованными в этом. Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике", - ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d4c60231944d84c9a1a231a987dacf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, украина, в мире, мид швейцарии
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Россия, Украина, В мире, МИД Швейцарии
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

Кассис: ни один из пунктов конференции по Украине невозможен без России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИньяцио Кассис
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Иньяцио Кассис . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости.
В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
"Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Итак, теперь вопрос в том, в какой момент мы сможем сделать этот шаг и по какому пути. Потому что не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России. Это дилемма, в которой мы находимся сегодня, и вы правы, подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы выбрали эти три темы, потому что именно в них мы видим основную ценность для русских, поэтому именно здесь мы вообразили, что русские ближе всего к тому, чтобы тоже быть заинтересованными в этом. Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике", - ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияРоссияУкраинаВ миреМИД Швейцарии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала