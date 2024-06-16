https://ria.ru/20240616/ukraina-1953261955.html

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - РИА Новости, 16.06.2024

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:34

2024-06-16T17:34

2024-06-16T17:54

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости.В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности."Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Итак, теперь вопрос в том, в какой момент мы сможем сделать этот шаг и по какому пути. Потому что не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России. Это дилемма, в которой мы находимся сегодня, и вы правы, подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы выбрали эти три темы, потому что именно в них мы видим основную ценность для русских, поэтому именно здесь мы вообразили, что русские ближе всего к тому, чтобы тоже быть заинтересованными в этом. Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике", - ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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