https://ria.ru/20240616/ukraina-1953228275.html
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским - РИА Новости, 16.06.2024
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским
Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:02
2024-06-16T13:02
2024-06-16T13:18
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия1".. В минувшую пятницу российский лидер предложил план мирного урегулирования ситуации на Украине. "Это (Зеленский - ред.) не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная", - сказал он.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским
Песков: фиксация письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна