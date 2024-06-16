https://ria.ru/20240616/ukraina-1953228275.html

Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским

Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским - РИА Новости, 16.06.2024

Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским

Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:02

2024-06-16T13:02

2024-06-16T13:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47fc047df9be8d8526134b310de47ab2.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия1".. В минувшую пятницу российский лидер предложил план мирного урегулирования ситуации на Украине. "Это (Зеленский - ред.) не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная", - сказал он.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, павел зарубин