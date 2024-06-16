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Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 16.06.2024 (обновлено: 13:18 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953228275.html
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским - РИА Новости, 16.06.2024
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским
Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:02
2024-06-16T13:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия1".. В минувшую пятницу российский лидер предложил план мирного урегулирования ситуации на Украине. "Это (Зеленский - ред.) не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная", - сказал он.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
украина
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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков высказался о возможности письменных договоренностей с Зеленским

Песков: фиксация письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия1"..
В минувшую пятницу российский лидер предложил план мирного урегулирования ситуации на Украине.
"Это (Зеленский - ред.) не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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