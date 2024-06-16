"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине
Генерал Куят: для ВСУ ситуация становится все более безнадежной
© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Для Украины ситуация становится все более безнадежной, написал немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для Berliner Zeitung.
"Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку", — написал он.
"Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку", — написал он.
Генерал добавил, что в руках Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив украинцев от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны.
"Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров", — отметил Куят.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров", — отметил Куят.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.