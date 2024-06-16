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"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 16.06.2024 (обновлено: 14:54 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html
"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине
"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 16.06.2024
"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине
Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:57
2024-06-16T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Для Украины ситуация становится все более безнадежной, написал немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для Berliner Zeitung."Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку", — написал он. Генерал добавил, что в руках Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив украинцев от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны. "Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров", — отметил Куят. В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, НАТО
"Пришло время". Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине

Генерал Куят: для ВСУ ситуация становится все более безнадежной

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Для Украины ситуация становится все более безнадежной, написал немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для Berliner Zeitung.

"Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку", — написал он.
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Генерал добавил, что в руках Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив украинцев от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны.

"Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров", — отметил Куят.

В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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