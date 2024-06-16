Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Песков: мирные инициативы Путина предложены с учетом сложившихся на земле реалий
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что всякий раз, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло урегулирования конфликта, есть определенные условия на земле и каждый раз они для Украины ухудшаются.
"Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", — добавил Песков.
Говоря о нелегитимности Владимира Зеленского, пресс-секретарь выразил мнение, что это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимной. Тем не менее, по его словам, президент России не отвергает возможности переговоров.
"Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", — заключил Песков.
На этой неделе Путин выдвинул новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркнул президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.