Рейтинг@Mail.ru
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 16.06.2024 (обновлено: 14:37 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227571.html
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:51
2024-06-16T14:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", — сказал пресс-секретарь.Он отметил, что всякий раз, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло урегулирования конфликта, есть определенные условия на земле и каждый раз они для Украины ухудшаются. "Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", — добавил Песков.Говоря о нелегитимности Владимира Зеленского, пресс-секретарь выразил мнение, что это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимной. Тем не менее, по его словам, президент России не отвергает возможности переговоров."Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", — заключил Песков.На этой неделе Путин выдвинул новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркнул президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Песков: мирные инициативы Путина предложены с учетом сложившихся на земле реалий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", — сказал пресс-секретарь.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине
Вчера, 13:07
Он отметил, что всякий раз, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло урегулирования конфликта, есть определенные условия на земле и каждый раз они для Украины ухудшаются.
"Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", — добавил Песков.
Говоря о нелегитимности Владимира Зеленского, пресс-секретарь выразил мнение, что это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимной. Тем не менее, по его словам, президент России не отвергает возможности переговоров.
"Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", — заключил Песков.
На этой неделе Путин выдвинул новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркнул президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала