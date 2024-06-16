https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227571.html

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:51

2024-06-16T12:51

2024-06-16T14:37

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мирная инициатива президента Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом реалий, сложившихся на земле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", — сказал пресс-секретарь.Он отметил, что всякий раз, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло урегулирования конфликта, есть определенные условия на земле и каждый раз они для Украины ухудшаются. "Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", — добавил Песков.Говоря о нелегитимности Владимира Зеленского, пресс-секретарь выразил мнение, что это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимной. Тем не менее, по его словам, президент России не отвергает возможности переговоров."Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", — заключил Песков.На этой неделе Путин выдвинул новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркнул президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир путин, дмитрий песков