https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html

"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина

"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина - РИА Новости, 16.06.2024

"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина

Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам, пишет Times. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:05

2024-06-16T11:05

2024-06-16T14:32

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам, пишет Times."В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют войну, чтобы взвинтить цены на оружие до небес", — говорится в публикации. Украинские источники передали изданию список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов вооружений выросла в шесть раз. В их числе — 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня, уточняет Times. По мнению основателя украинского Агентства оборонных закупок Владимира Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое. Он подсчитал, что для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, нужно потратить около 200 миллиардов долларов.Поэтому Агентство оборонных закупок ищет оружие советских времен. Особенно их интересуют оставшиеся на складах боеприпасы, поскольку имеющиеся в наличии запасы быстро истощаются, отмечает издание. Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240616/rossiya-1953206882.html

https://ria.ru/20240616/stubb-1953201237.html

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в мире, украина, россия, нато