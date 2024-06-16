Рейтинг@Mail.ru
"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 16.06.2024 (обновлено: 14:32 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html
"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина
"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина - РИА Новости, 16.06.2024
"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина
Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам, пишет Times. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:05
2024-06-16T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам, пишет Times."В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют войну, чтобы взвинтить цены на оружие до небес", — говорится в публикации. Украинские источники передали изданию список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов вооружений выросла в шесть раз. В их числе — 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня, уточняет Times. По мнению основателя украинского Агентства оборонных закупок Владимира Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое. Он подсчитал, что для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, нужно потратить около 200 миллиардов долларов.Поэтому Агентство оборонных закупок ищет оружие советских времен. Особенно их интересуют оставшиеся на складах боеприпасы, поскольку имеющиеся в наличии запасы быстро истощаются, отмечает издание. Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240616/rossiya-1953206882.html
https://ria.ru/20240616/stubb-1953201237.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Сорвали куш". Стало известно, с чем столкнулась Украина

Times: Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина вынуждена покупать оружие у посредников по завышенным ценам, пишет Times.
"В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют войну, чтобы взвинтить цены на оружие до небес", — говорится в публикации.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России
09:39
Украинские источники передали изданию список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов вооружений выросла в шесть раз. В их числе — 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня, уточняет Times.
По мнению основателя украинского Агентства оборонных закупок Владимира Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое. Он подсчитал, что для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, нужно потратить около 200 миллиардов долларов.
Поэтому Агентство оборонных закупок ищет оружие советских времен. Особенно их интересуют оставшиеся на складах боеприпасы, поскольку имеющиеся в наличии запасы быстро истощаются, отмечает издание.

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала