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Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали - РИА Новости, 16.06.2024
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09:27 16.06.2024 (обновлено: 11:10 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html
Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали
Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали - РИА Новости, 16.06.2024
Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали
Западные страны выделили Украине помощи на сто миллиардов долларов меньше, чем обещали изначально, следует из анализа РИА Новости данных Кильского института... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:27
2024-06-16T11:10
экономика
украина
киев
европа
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны выделили Украине помощи на сто миллиардов долларов меньше, чем обещали изначально, следует из анализа РИА Новости данных Кильского института мировой экономики. Так, по итогам апреля объем обещанной помощи достиг 318,5 миллиарда долларов, но получил Киев только 206,1 миллиарда. То есть дыра в финансировании составила 112,5 миллиарда долларов. Основная недостача приходится на финансовую поддержку: на решение макроэкономических проблем Запад обещал Киеву 146,5 миллиарда, но направил на 64,4 миллиарда меньше — пока только 82,1 миллиарда долларов. Разрыв между обещанной и полученной военной помощью составил 41,7 миллиарда долларов — по итогам апреля Украина получила примерно 108,3 миллиарда. Гуманитарное финансирование занимает наименьшую долю в объеме поддержки — на эти цели Запад выделил 15,6 миллиарда долларов, на 6,4 миллиарда меньше обещанного.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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экономика, украина, киев, европа, сша
Экономика, Украина, Киев, Европа, США
Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали

Кильский институт экономики: из обещанных $318,5 млрд Киев получил $206,1 млрд

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны выделили Украине помощи на сто миллиардов долларов меньше, чем обещали изначально, следует из анализа РИА Новости данных Кильского института мировой экономики.
Так, по итогам апреля объем обещанной помощи достиг 318,5 миллиарда долларов, но получил Киев только 206,1 миллиарда. То есть дыра в финансировании составила 112,5 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Основная недостача приходится на финансовую поддержку: на решение макроэкономических проблем Запад обещал Киеву 146,5 миллиарда, но направил на 64,4 миллиарда меньше — пока только 82,1 миллиарда долларов.
Разрыв между обещанной и полученной военной помощью составил 41,7 миллиарда долларов — по итогам апреля Украина получила примерно 108,3 миллиарда.
Гуманитарное финансирование занимает наименьшую долю в объеме поддержки — на эти цели Запад выделил 15,6 миллиарда долларов, на 6,4 миллиарда меньше обещанного.
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