https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html

Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали

Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали - РИА Новости, 16.06.2024

Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали

Западные страны выделили Украине помощи на сто миллиардов долларов меньше, чем обещали изначально, следует из анализа РИА Новости данных Кильского института... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:27

2024-06-16T09:27

2024-06-16T11:10

экономика

украина

киев

европа

сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны выделили Украине помощи на сто миллиардов долларов меньше, чем обещали изначально, следует из анализа РИА Новости данных Кильского института мировой экономики. Так, по итогам апреля объем обещанной помощи достиг 318,5 миллиарда долларов, но получил Киев только 206,1 миллиарда. То есть дыра в финансировании составила 112,5 миллиарда долларов. Основная недостача приходится на финансовую поддержку: на решение макроэкономических проблем Запад обещал Киеву 146,5 миллиарда, но направил на 64,4 миллиарда меньше — пока только 82,1 миллиарда долларов. Разрыв между обещанной и полученной военной помощью составил 41,7 миллиарда долларов — по итогам апреля Украина получила примерно 108,3 миллиарда. Гуманитарное финансирование занимает наименьшую долю в объеме поддержки — на эти цели Запад выделил 15,6 миллиарда долларов, на 6,4 миллиарда меньше обещанного.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

украина

киев

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, киев, европа, сша