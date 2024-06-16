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Израиль ввел ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге Газы - РИА Новости, 16.06.2024
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07:37 16.06.2024 (обновлено: 09:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/tsakhal-1953197331.html
Израиль ввел ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге Газы
Израиль ввел ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге Газы - РИА Новости, 16.06.2024
Израиль ввел ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге Газы
Израиль ввел ежедневные "тактические паузы" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, сообщила в Telegram-канале Армия обороны... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T07:37
2024-06-16T09:07
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
салах-эд-дин (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912285611_0:241:3072:1968_1920x0_80_0_0_c654515550980248a644e735a29a41eb.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль ввел ежедневные "тактические паузы" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, сообщила в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, которые ЦАХАЛ и COGAT осуществляют с начала войны", — говорится в посте.Паузы вводятся с 15 июня. Они будут действовать 08:00 до 19:00 вдоль дороги, которая ведет от КПП "Керем-Шалом" к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, после того как Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html
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израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, салах-эд-дин (мухафаза)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Салах-эд-Дин (мухафаза)
Израиль ввел ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге Газы

ЦАХАЛ заявил о введении ежедневной тактической паузы в боях на юге Газы

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
Израильский солдат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль ввел ежедневные "тактические паузы" для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, сообщила в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, которые ЦАХАЛ и COGAT осуществляют с начала войны", — говорится в посте.
Паузы вводятся с 15 июня. Они будут действовать 08:00 до 19:00 вдоль дороги, которая ведет от КПП "Керем-Шалом" к шоссе Салах-эд-Дин и далее на север.
Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября 2023 года, после того как Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. C 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля проводят операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНСалах-эд-Дин (мухафаза)
 
 
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