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В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 16.06.2024
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10:32 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/transport-1953211972.html
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 16.06.2024
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:32
2024-06-16T10:32
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент сообщал, что движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама. "Все временные ограничения сняты. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам
В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам.
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городское хозяйство москвы, москва, религия, ислам, курбан-байрам, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Религия, Ислам, Курбан-байрам
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
2024-06-16T10:32
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В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама

Дептранс Москвы сообщил о снятии ограничений после празднования Курбан-байрама

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее департамент сообщал, что движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама.
"Все временные ограничения сняты. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваРелигияИсламКурбан-байрам
 
 
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