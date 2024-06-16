https://ria.ru/20240616/transport-1953211972.html

В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама

В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 16.06.2024

В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама

Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:32

2024-06-16T10:32

2024-06-16T10:32

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент сообщал, что движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама. "Все временные ограничения сняты. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам. 2024-06-16T10:32 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, религия, ислам, курбан-байрам, видео