https://ria.ru/20240616/transport-1953211972.html
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 16.06.2024
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:32
2024-06-16T10:32
2024-06-16T10:32
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение транспорта восстановили в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах в Москве после мероприятий, приуроченных к Курбан-байраму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент сообщал, что движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама. "Все временные ограничения сняты. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953202218_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_5863ede3bfa07b3d68e4c42fa68cae23.jpg
Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам
В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам.
2024-06-16T10:32
true
PT0M12S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, религия, ислам, курбан-байрам, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Религия, Ислам, Курбан-байрам
В Москве восстановили движение после празднования Курбан-байрама
Дептранс Москвы сообщил о снятии ограничений после празднования Курбан-байрама