https://ria.ru/20240616/telemost-1953191875.html
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту - РИА Новости, 16.06.2024
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту
Военнослужащие группировки "Центр" пообщались с родными и сослуживцами по телемосту из зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:05
2024-06-16T05:05
2024-06-16T05:05
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ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" пообщались с родными и сослуживцами по телемосту из зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими мотострелкового соединения группировки войск "Центр" и их родными и близкими, проживающими в Кемеровской области. Отмечается, что командование группировки войск "Центр" регулярно проводит телемосты между военнослужащими, находящимися в зоне ведения СВО и их близкими. Сеанс видеосвязи прошел в виде домашней беседы. "Семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач, а также выразили надежду в скорейшем возвращении их домой. Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку и пообещали скорейшей победы над врагом и возвращении домой целыми и невредимыми", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240118/telemost-1921969913.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Кемеровская область
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту из зоны СВО
ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" пообщались с родными и сослуживцами по телемосту из зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими мотострелкового соединения группировки войск "Центр" и их родными и близкими, проживающими в Кемеровской области
.
Отмечается, что командование группировки войск "Центр" регулярно проводит телемосты между военнослужащими, находящимися в зоне ведения СВО и их близкими. Сеанс видеосвязи прошел в виде домашней беседы.
"Семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач, а также выразили надежду в скорейшем возвращении их домой. Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку и пообещали скорейшей победы над врагом и возвращении домой целыми и невредимыми", - сообщили в МО РФ.