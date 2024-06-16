https://ria.ru/20240616/tela-1953244258.html

Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат

Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат - РИА Новости, 16.06.2024

Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат

Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:18

2024-06-16T15:18

2024-06-16T15:22

происшествия

дмитрий аграновский

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "В соответствии со ст.14.1 ч.1 федерального закона "О погребении и похороненном деле", погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", — сказал он.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T15:18 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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