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Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат
Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат - РИА Новости, 16.06.2024
Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат
Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:18
2024-06-16T15:18
2024-06-16T15:22
происшествия
дмитрий аграновский
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "В соответствии со ст.14.1 ч.1 федерального закона "О погребении и похороненном деле", погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", — сказал он.
РИА Новости
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T15:18
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происшествия, дмитрий аграновский, захват заложников в ростовском сизо, видео
Происшествия, Дмитрий Аграновский, Захват заложников в ростовском СИЗО
Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
2024-06-16T15:18
true
PT0M19S
Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат
Адвокат: тела нарушителей в ростовском СИЗО не отдадут родным, похоронят тайно
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
"В соответствии со ст.14.1 ч.1 федерального закона "О погребении и похороненном деле", погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", — сказал он.