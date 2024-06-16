https://ria.ru/20240616/tekhnika-1953243955.html

Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении

Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.06.2024

Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении

Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:13

2024-06-16T15:13

2024-06-16T15:25

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 июн – РИА Новости. Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь. "По наблюдениям с беспилотника-разведчика мы замечаем передвижение техники на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны. И по этим передвижениям можно понять, что они скапливаются ближе к первой. Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений", - рассказал оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь. Он отметил, что "Ланцеты" постоянно совершенствуются и поступают в войска в достаточном количестве для их применения. Российский военнослужащий отметил, что на данный момент есть рекордные поражения "Ланцетом" техники ВСУ на расстоянии свыше 60 километров, что превышает заявленные производителем характеристики. Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные. По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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Оператор боеприпаса "Ланцет" о стягивании техники ВСУ на Харьковском направлении Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет". 2024-06-16T15:13 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, киев, сша, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, евросоюз