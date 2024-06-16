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Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 16.06.2024 (обновлено: 15:25 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/tekhnika-1953243955.html
Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении
Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.06.2024
Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении
Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:13
2024-06-16T15:25
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 июн – РИА Новости. Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь. "По наблюдениям с беспилотника-разведчика мы замечаем передвижение техники на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны. И по этим передвижениям можно понять, что они скапливаются ближе к первой. Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений", - рассказал оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь. Он отметил, что "Ланцеты" постоянно совершенствуются и поступают в войска в достаточном количестве для их применения. Российский военнослужащий отметил, что на данный момент есть рекордные поражения "Ланцетом" техники ВСУ на расстоянии свыше 60 километров, что превышает заявленные производителем характеристики. Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные. По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.
https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Оператор боеприпаса "Ланцет" о стягивании техники ВСУ на Харьковском направлении
Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет".
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россия, киев, сша, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Евросоюз
Российский боец рассказал о действиях ВСУ на Харьковском направлении

Боец РФ: ВСУ стягивают технику на Харьковском направлении и могут контратаковать

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 июн – РИА Новости. Киев стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, это может быть частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, рассказал РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь.
"По наблюдениям с беспилотника-разведчика мы замечаем передвижение техники на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны. И по этим передвижениям можно понять, что они скапливаются ближе к первой. Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений", - рассказал оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" с позывным Линь.
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Он отметил, что "Ланцеты" постоянно совершенствуются и поступают в войска в достаточном количестве для их применения. Российский военнослужащий отметил, что на данный момент есть рекордные поражения "Ланцетом" техники ВСУ на расстоянии свыше 60 километров, что превышает заявленные производителем характеристики.
Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные. По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
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