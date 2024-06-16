https://ria.ru/20240616/su-34-1953191493.html
Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024
Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Российская авиация разбомбила командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:03
2024-06-16T05:03
2024-06-16T09:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-35с
су-34
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская авиация разбомбила командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны."Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", — говорится в релизе.При ударе применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.Выполнив боевое задание, самолеты успешно вернулись на аэродром базирования. Разведка доложила, что цель успешно поражена.Российские ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Благодаря им боевые самолеты могут наносить удары по укрепрайонам противника, не подставляясь под огонь его зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240614/su-34-1952974587.html
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Работа авиации в зоне ответственности группировки войск "Запад"
Работа авиации в зоне ответственности группировки войск "Запад"
2024-06-16T05:03
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россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Су-34
Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Звено бомбардировщиков Су-34 нанесло удар по командному пункту и живой силе ВСУ