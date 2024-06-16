https://ria.ru/20240616/su-34-1953191493.html

Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024

Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

Российская авиация разбомбила командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T05:03

2024-06-16T05:03

2024-06-16T09:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-35с

су-34

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская авиация разбомбила командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны."Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", — говорится в релизе.При ударе применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.Выполнив боевое задание, самолеты успешно вернулись на аэродром базирования. Разведка доложила, что цель успешно поражена.Российские ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Благодаря им боевые самолеты могут наносить удары по укрепрайонам противника, не подставляясь под огонь его зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240614/su-34-1952974587.html

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649765.html

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Работа авиации в зоне ответственности группировки войск "Запад" Работа авиации в зоне ответственности группировки войск "Запад" 2024-06-16T05:03 true PT1M02S

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россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-34