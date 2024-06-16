https://ria.ru/20240616/strelba-1953250595.html

В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов

В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов - РИА Новости, 16.06.2024

В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов

Как минимум два человека стали жертвами стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, передает телеканал ABC News. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:00

2024-06-16T16:00

2024-06-16T17:13

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Как минимум два человека стали жертвами стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, передает телеканал ABC News. "Два человека были подстрелены и погибли во время празднования Дня освобождения рабов в парке города Раунд-Рок. <...> По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с потенциально серьезными ранениями", — говорится на сайте телеканала.Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. Между двумя группами людей завязалась драка, затем кто-то достал пистолет и открыл огонь. Сколько человек стреляли, полиция пока не может сказать. Двое погибли на месте, множество людей получили ранения. Помимо шестерых госпитализированных, еще двух детей и четырех взрослых доставили в травматологические отделения.День освобождения рабов празднуется в США 19 июня. В субботу в Раунд-Роке в честь праздника организовали бесплатный концерт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша