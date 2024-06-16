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В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов - РИА Новости, 16.06.2024
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16:00 16.06.2024 (обновлено: 17:13 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/strelba-1953250595.html
В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов
В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов - РИА Новости, 16.06.2024
В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов
Как минимум два человека стали жертвами стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, передает телеканал ABC News. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:00
2024-06-16T17:13
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Как минимум два человека стали жертвами стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, передает телеканал ABC News. &quot;Два человека были подстрелены и погибли во время празднования Дня освобождения рабов в парке города Раунд-Рок. &lt;...&gt; По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с потенциально серьезными ранениями&quot;, — говорится на сайте телеканала.Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. Между двумя группами людей завязалась драка, затем кто-то достал пистолет и открыл огонь. Сколько человек стреляли, полиция пока не может сказать. Двое погибли на месте, множество людей получили ранения. Помимо шестерых госпитализированных, еще двух детей и четырех взрослых доставили в травматологические отделения.День освобождения рабов празднуется в США 19 июня. В субботу в Раунд-Роке в честь праздника организовали бесплатный концерт.
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В мире, Техас, США
В Техасе два человека погибли на праздновании Дня освобождения рабов

ABC News: 2 человека погибли, 6 ранены при стрельбе на празднике в Раунд-Роке

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США
Автомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Как минимум два человека стали жертвами стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, передает телеканал ABC News.
«

"Два человека были подстрелены и погибли во время празднования Дня освобождения рабов в парке города Раунд-Рок. <...> По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с потенциально серьезными ранениями", — говорится на сайте телеканала.

Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. Между двумя группами людей завязалась драка, затем кто-то достал пистолет и открыл огонь. Сколько человек стреляли, полиция пока не может сказать.
Двое погибли на месте, множество людей получили ранения. Помимо шестерых госпитализированных, еще двух детей и четырех взрослых доставили в травматологические отделения.
День освобождения рабов празднуется в США 19 июня. В субботу в Раунд-Роке в честь праздника организовали бесплатный концерт.
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