https://ria.ru/20240616/spetspokaz-1953261691.html

В Москве прошел спецпоказ документального сериала "Наши лечат"

В Москве прошел спецпоказ документального сериала "Наши лечат" - РИА Новости, 16.06.2024

В Москве прошел спецпоказ документального сериала "Наши лечат"

Спецпоказ документального сериала "Наши лечат" прошел в День медицинского работника в рамках выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:33

2024-06-16T17:33

2024-06-16T17:34

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

президентский фонд культурных инициатив

госдума рф

ольга забралова

артем жога

донецкая народная республика

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спецпоказ документального сериала "Наши лечат" прошел в День медицинского работника в рамках выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Мы собрались ради тех, кто сейчас стоит в операционной, кто-то в приемном отделении - это кино об этом, этот сюжет об этом, чтобы мы не забывали… Я знаю, что на основе этих фильмов будут созданы великолепные художественные фильмы: образы этих людей, образы их искренней любви к пациентам, медицинской души потом будут запечатлены", - сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Мероприятие посетили сенаторы Ольга Забралова, Жанна Чефранова, председатель Народного совета ДНР Артём Жога, замминистра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова. "Сегодня мы чувствуем такое родство с Донбассом, такого не было никогда… Мы вместе делаем одно дело и приближаем нашу великую победу", - отметила Чефранова. Сериал "Наши лечат" рассказывает об ожесточённой борьбе за жизнь людей, которая ведётся и в операционной районного центра, и в полевом госпитале, и во время стационарного обхода пациентов. Каждая серия - отдельная реальная история. Цикл состоит из 8 серий. По словам создателей, работа над проектом была запущена с началом спецоперации. Режиссер фильма Денис Курлаев рассказал, что идеей фильма является рождение. "Сейчас наша страна рождается заново через ту боль, которую мы увидели, через страдания, через кровь… Важно то, что происходит, мы увидели своими глазами", - добавил он. Генеральный продюсер проекта Владислав Домбровский уточнил, что над сериалом работала команда из 20 человек. "Самым большим открытием стали люди ДНР: их сила, их уверенность в себе, на них правда можно положиться", - сказал продюсер. Продюсер Анастасия Валикова отметила, что проект уже набрал свыше 5,5 миллиона просмотров. Над сериалом работали продюсеры Владислав Домбровский и Анастасия Валикова, режиссеры Денис Курлаев и Анастасия Концелидзе. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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https://ria.ru/20240608/kollektsiya-1951663409.html

https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html

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выставка-форум "россия", президентский фонд культурных инициатив, госдума рф, ольга забралова, артем жога, донецкая народная республика, москва, донбасс