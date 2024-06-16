https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953256030.html

Первый замглавы Забайкалья рассказал, что беспокоит бойцов в зоне СВО

Первый замглавы Забайкалья рассказал, что беспокоит бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2024

Первый замглавы Забайкалья рассказал, что беспокоит бойцов в зоне СВО

Первый заместитель губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров после возвращения из зоны СВО рассказал РИА Новости, что российских военнослужащих больше... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:40

2024-06-16T16:40

2024-06-16T16:40

специальная военная операция на украине

общество

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марат мирхайдаров

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров после возвращения из зоны СВО рассказал РИА Новости, что российских военнослужащих больше всего волнуют оставшиеся на родине семьи, и призвал помогать им и поддерживать их. "Самое главное, что беспокоит ребят, оказавшихся в зоне СВО, - это семьи, которые остались дома. Поэтому от каждого из нас зависит тот комфорт, который можем создать таким семьям. Если ваш сосед ушел воевать с нацистами, значит, нужно присмотреть за его семьей. Если видите, что в школе у ребенка папа ушел в зону СВО - нужно помогать. Ребята готовы дальше продолжать защищать Отчизну. Давайте поддержим их семьи", - сказал Мирхайдаров после торжественной молитвы на Курбан-байрам в Соборной мечети Москвы. По его словам, он воевал с нацистами добровольцем в составе батальона специального назначения "Ахмат". "Думаешь про семью, жену, детей, родителей. За них беспокоишься в блиндаже, окопе, когда идешь в атаку. Мы победим, победа будет за нами - это однозначно. Но от каждого из нас зависит то, как быстро это наступит. Россия непобедима. Никогда мы не проигрывали, и в этой битве мы тоже справимся с врагом", - подчеркнул Мирхайдаров. Он отметил, что в сложные минуты военнослужащим помогает моральная поддержка. "Мысли о том, что есть умма (мусульманская община - ред.), что есть наши братья, сестры, народы России, которые поддерживают, есть президент Российской Федерации, который каждую минуту, каждую секунду думает о том, чтобы быстрее всё это закончилось. Вот эти мысли, они, конечно, дают энергию, дают силу идти вперед", - добавил Мирхайдаров.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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общество, россия, москва, марат мирхайдаров