https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953233359.html

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:50

2024-06-16T13:50

2024-06-16T14:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединённые Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может всё происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели специальной войной операции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, дмитрий песков