https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953233359.html
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:50
2024-06-16T13:50
2024-06-16T14:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединённые Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может всё происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели специальной войной операции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
Песков: Россия будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей СВО