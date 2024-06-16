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Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 16.06.2024 (обновлено: 14:04 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953233359.html
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:50
2024-06-16T14:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединённые Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может всё происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели специальной войной операции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков

Песков: Россия будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
"Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединённые Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может всё происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели специальной войной операции", - сказал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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