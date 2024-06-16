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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.06.2024
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13:31 16.06.2024 (обновлено: 13:40 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953231930.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:31
2024-06-16T13:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ."Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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