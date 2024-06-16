https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953231930.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:31
2024-06-16T13:31
2024-06-16T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ."Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны.