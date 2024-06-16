Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки
МО: ВСУ потеряли до 380 военных и танк Leopard в зоне действия группировки "Юг"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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