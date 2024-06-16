https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953231259.html

Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки

Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки - РИА Новости, 16.06.2024

Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:28

2024-06-16T13:28

2024-06-16T13:37

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны."Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, часов яр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф