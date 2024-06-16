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Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки - РИА Новости, 16.06.2024
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13:28 16.06.2024 (обновлено: 13:37 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953231259.html
Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки
Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:28
2024-06-16T13:37
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны."Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, часов яр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" отразила четыре контратаки противника за сутки

МО: ВСУ потеряли до 380 военных и танк Leopard в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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