https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953210964.html
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки на Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:24
2024-06-16T10:24
2024-06-16T10:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_c2542c2f0d11c96efbcbc5d63363f667.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки на Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия. "На Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9cdc9f02a0a019052d65b2c1bb5562e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ
МО: российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Каховском направлении