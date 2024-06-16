https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953210964.html

Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ

Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024

Группировка "Днепр" не допустила перегруппировку ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки на Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:24

2024-06-16T10:24

2024-06-16T10:24

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки на Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия. "На Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)