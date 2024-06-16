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Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях - РИА Новости, 16.06.2024
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02:38 16.06.2024 (обновлено: 05:59 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/sotsseti-1953187777.html
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях - РИА Новости, 16.06.2024
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях
Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:38
2024-06-16T05:59
алла храпунова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. &quot;Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый&quot;, — пояснила Храпунова.При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
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алла храпунова
Алла Храпунова
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях

Эксперт Храпунова: призывы в соцсетях о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
«

"Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", — пояснила Храпунова.

При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
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