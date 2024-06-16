https://ria.ru/20240616/sotsseti-1953187777.html

Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях

Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях - РИА Новости, 16.06.2024

Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях

Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:38

2024-06-16T02:38

2024-06-16T05:59

алла храпунова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898518526_0:74:1500:918_1920x0_80_0_0_e4f0d542f716638d9b29f376ee1045fd.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", — пояснила Храпунова.При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.

https://ria.ru/20240407/perepiska-1938320298.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова