https://ria.ru/20240616/sotsseti-1953187777.html
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях - РИА Новости, 16.06.2024
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях
Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:38
2024-06-16T02:38
2024-06-16T05:59
алла храпунова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", — пояснила Храпунова.При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
https://ria.ru/20240407/perepiska-1938320298.html
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алла храпунова
Россиян предупредили о рисках при сборе помощи в соцсетях
Эксперт Храпунова: призывы в соцсетях о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны