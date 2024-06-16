https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html

Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки

Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки - РИА Новости, 16.06.2024

Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки

Здоровье собаки зависит от множества факторов, начиная от генетики и заканчивая воздействиями окружающей среды, заботливым хозяевам нужно ставить в приоритет... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T03:16

2024-06-16T03:16

2024-06-16T04:50

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949631908_0:56:3087:1792_1920x0_80_0_0_9e49cfdc6c43936cab5f89c6fd47131b.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Здоровье собаки зависит от множества факторов, начиная от генетики и заканчивая воздействиями окружающей среды, заботливым хозяевам нужно ставить в приоритет самочувствие питомца, следить за его питанием, образом жизни и защищать от стресса, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Некоторые считают, что здоровье любимца в большей степени зависит от того, что он ест. Действительно, рацион очень важен в поддержании отличного самочувствия питомца, но не только он. Здоровье собаки складывается из генетики, образа жизни, питания, воздействия внешних факторов, таких, например, как стресс", - сказал Голубев. "Мало кто задумывается, но курение в присутствии питомца также влияет на состояние здоровья любимца", - добавил он. Кинолог рассказал, что риск генетических заболеваний можно уменьшить, если тщательно изучать породу и вдумчиво выбирать заводчика. Здоровье собаки складывается в том числе из её генетики, а селекционная работа заводчиков направлена в том числе на исключение болезней и склонности к ним в породе, пояснил Голубев. Рацион питомца он назвал хоть и не единственным, но всё же очень важным фактором здоровья питомца. Питание должно состоять из качественных продуктов и полностью перекрывать физиологические и энергетические потребности животного. Именно поэтому, по словам кинолога, важно не экономить на корме. На здоровье собаки влияет не только сам корм, но и его количество и график кормления. Необходимо соблюдать норму, следить, чтобы питомец не переедал и достаточно пил, подчеркнул президент РКФ. Также на здоровье питомца влияет внешняя среда. Кинолог подчеркнул, что стресс, переохлаждение, табачный дым и другие факторы негативно скажутся на самочувствии животного. Курящие собаководы, например, наносят своему питомцу такой же вред, как и себе, отметил Голубев. "Для поддержания иммунитета важна физическая нагрузка. На здоровье любимца влияет продолжительность прогулок, активные игры, дополнительные спортивные нагрузки. Любая собака, вне зависимости от возраста, нуждается в регулярной физической активности, это позволяет ей быть в форме даже в пожилом возрасте", - рассказал он ещё об одном факторе здоровья собаки. Кроме того, не стоит забывать о профилактике, посоветовал кинолог. Своевременная вакцинация и обработка от паразитов снижают риски для здоровья любимца. Также президент РКФ призвал помнить, что, если внешне питомец выглядит хорошо, это не значит, что его ничего не беспокоит, а оценить состояние его здоровья может только ветеринарный врач. "Помимо перечисленных факторов на здоровье любимца влияют и отношения с хозяином. Только по-настоящему любимый пес будет счастлив и здоров до глубокой старости", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html

https://ria.ru/20231112/sobaki-1908921934.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)