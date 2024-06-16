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Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки - РИА Новости, 16.06.2024
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03:16 16.06.2024 (обновлено: 04:50 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html
Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки
Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки - РИА Новости, 16.06.2024
Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки
Здоровье собаки зависит от множества факторов, начиная от генетики и заканчивая воздействиями окружающей среды, заботливым хозяевам нужно ставить в приоритет... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T03:16
2024-06-16T04:50
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Здоровье собаки зависит от множества факторов, начиная от генетики и заканчивая воздействиями окружающей среды, заботливым хозяевам нужно ставить в приоритет самочувствие питомца, следить за его питанием, образом жизни и защищать от стресса, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Некоторые считают, что здоровье любимца в большей степени зависит от того, что он ест. Действительно, рацион очень важен в поддержании отличного самочувствия питомца, но не только он. Здоровье собаки складывается из генетики, образа жизни, питания, воздействия внешних факторов, таких, например, как стресс", - сказал Голубев. "Мало кто задумывается, но курение в присутствии питомца также влияет на состояние здоровья любимца", - добавил он. Кинолог рассказал, что риск генетических заболеваний можно уменьшить, если тщательно изучать породу и вдумчиво выбирать заводчика. Здоровье собаки складывается в том числе из её генетики, а селекционная работа заводчиков направлена в том числе на исключение болезней и склонности к ним в породе, пояснил Голубев. Рацион питомца он назвал хоть и не единственным, но всё же очень важным фактором здоровья питомца. Питание должно состоять из качественных продуктов и полностью перекрывать физиологические и энергетические потребности животного. Именно поэтому, по словам кинолога, важно не экономить на корме. На здоровье собаки влияет не только сам корм, но и его количество и график кормления. Необходимо соблюдать норму, следить, чтобы питомец не переедал и достаточно пил, подчеркнул президент РКФ. Также на здоровье питомца влияет внешняя среда. Кинолог подчеркнул, что стресс, переохлаждение, табачный дым и другие факторы негативно скажутся на самочувствии животного. Курящие собаководы, например, наносят своему питомцу такой же вред, как и себе, отметил Голубев. "Для поддержания иммунитета важна физическая нагрузка. На здоровье любимца влияет продолжительность прогулок, активные игры, дополнительные спортивные нагрузки. Любая собака, вне зависимости от возраста, нуждается в регулярной физической активности, это позволяет ей быть в форме даже в пожилом возрасте", - рассказал он ещё об одном факторе здоровья собаки. Кроме того, не стоит забывать о профилактике, посоветовал кинолог. Своевременная вакцинация и обработка от паразитов снижают риски для здоровья любимца. Также президент РКФ призвал помнить, что, если внешне питомец выглядит хорошо, это не значит, что его ничего не беспокоит, а оценить состояние его здоровья может только ветеринарный врач. "Помимо перечисленных факторов на здоровье любимца влияют и отношения с хозяином. Только по-настоящему любимый пес будет счастлив и здоров до глубокой старости", - заключил Голубев.
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, от чего зависит здоровье собаки

Кинолог Голубев: здоровье собаки зависит от множества факторов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака на природе
Собака на природе - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Здоровье собаки зависит от множества факторов, начиная от генетики и заканчивая воздействиями окружающей среды, заботливым хозяевам нужно ставить в приоритет самочувствие питомца, следить за его питанием, образом жизни и защищать от стресса, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Некоторые считают, что здоровье любимца в большей степени зависит от того, что он ест. Действительно, рацион очень важен в поддержании отличного самочувствия питомца, но не только он. Здоровье собаки складывается из генетики, образа жизни, питания, воздействия внешних факторов, таких, например, как стресс", - сказал Голубев.
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"Мало кто задумывается, но курение в присутствии питомца также влияет на состояние здоровья любимца", - добавил он.
Кинолог рассказал, что риск генетических заболеваний можно уменьшить, если тщательно изучать породу и вдумчиво выбирать заводчика. Здоровье собаки складывается в том числе из её генетики, а селекционная работа заводчиков направлена в том числе на исключение болезней и склонности к ним в породе, пояснил Голубев.
Рацион питомца он назвал хоть и не единственным, но всё же очень важным фактором здоровья питомца. Питание должно состоять из качественных продуктов и полностью перекрывать физиологические и энергетические потребности животного. Именно поэтому, по словам кинолога, важно не экономить на корме. На здоровье собаки влияет не только сам корм, но и его количество и график кормления. Необходимо соблюдать норму, следить, чтобы питомец не переедал и достаточно пил, подчеркнул президент РКФ.
Также на здоровье питомца влияет внешняя среда. Кинолог подчеркнул, что стресс, переохлаждение, табачный дым и другие факторы негативно скажутся на самочувствии животного. Курящие собаководы, например, наносят своему питомцу такой же вред, как и себе, отметил Голубев.
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"Для поддержания иммунитета важна физическая нагрузка. На здоровье любимца влияет продолжительность прогулок, активные игры, дополнительные спортивные нагрузки. Любая собака, вне зависимости от возраста, нуждается в регулярной физической активности, это позволяет ей быть в форме даже в пожилом возрасте", - рассказал он ещё об одном факторе здоровья собаки.
Кроме того, не стоит забывать о профилактике, посоветовал кинолог. Своевременная вакцинация и обработка от паразитов снижают риски для здоровья любимца. Также президент РКФ призвал помнить, что, если внешне питомец выглядит хорошо, это не значит, что его ничего не беспокоит, а оценить состояние его здоровья может только ветеринарный врач.
"Помимо перечисленных факторов на здоровье любимца влияют и отношения с хозяином. Только по-настоящему любимый пес будет счастлив и здоров до глубокой старости", - заключил Голубев.
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