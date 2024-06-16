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УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО
УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО
УФСИН по Ростовской области 10 июня делало репортаж о работе охраны СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, где в воскресенье был захват заложников, сообщая о том, что... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:15
2024-06-16T14:15
2024-06-16T14:17
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. УФСИН по Ростовской области 10 июня делало репортаж о работе охраны СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, где в воскресенье был захват заложников, сообщая о том, что сотрудники службы не дают никому сбежать и пресекают попытки "извне" помочь им в этом, следует из текста релиза опубликованном на странице ведомства в "ВКонтакте". Сообщение и фоторепортаж о работе службы охраны было опубликовано 10 июня на странице УФСИН Ростовской области в "ВКонтакте". Отмечается, что о том, как несут службу его сотрудники, пресс-службе ведомства рассказал начальник СИЗО-1 подполковник внутренней службы Джамал Набиев. "Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом... Джамал Набиев уверен в своем коллективе, поэтому не без гордости демонстрирует заслуженные награды за достигнутые высокие показатели служебной деятельности", - говорится в релизе. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T14:15
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО
УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране СИЗО, где был захват заложников