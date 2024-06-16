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УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО

УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

УФСИН публиковало репортаж о хорошей охране ростовского СИЗО

УФСИН по Ростовской области 10 июня делало репортаж о работе охраны СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, где в воскресенье был захват заложников, сообщая о том, что... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:15

2024-06-16T14:15

2024-06-16T14:17

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. УФСИН по Ростовской области 10 июня делало репортаж о работе охраны СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, где в воскресенье был захват заложников, сообщая о том, что сотрудники службы не дают никому сбежать и пресекают попытки "извне" помочь им в этом, следует из текста релиза опубликованном на странице ведомства в "ВКонтакте". Сообщение и фоторепортаж о работе службы охраны было опубликовано 10 июня на странице УФСИН Ростовской области в "ВКонтакте". Отмечается, что о том, как несут службу его сотрудники, пресс-службе ведомства рассказал начальник СИЗО-1 подполковник внутренней службы Джамал Набиев. "Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом... Джамал Набиев уверен в своем коллективе, поэтому не без гордости демонстрирует заслуженные награды за достигнутые высокие показатели служебной деятельности", - говорится в релизе. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.

ростовская область

ростов-на-дону

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T14:15 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео