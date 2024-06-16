https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:43
2024-06-16T09:43
2024-06-16T11:00
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям, сообщил РИА Новости осведомленный источник."У захватчиков террористические статьи", - сказал он.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html
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происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО
Захватившие заложников в ростовском СИЗО проходят по террористическом статьям