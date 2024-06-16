https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО

Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:43

2024-06-16T09:43

2024-06-16T11:00

происшествия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям, сообщил РИА Новости осведомленный источник."У захватчиков террористические статьи", - сказал он.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.

https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html

ростовская область

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2024

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происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо