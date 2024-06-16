https://ria.ru/20240616/sizo-1953202588.html
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников - РИА Новости, 16.06.2024
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
В следственном изоляторе в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:01
2024-06-16T09:01
2024-06-16T11:02
происшествия
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В следственном изоляторе в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в Telegram-канале."Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС", — говорится в сообщении.На месте происшествия находится начальник областного главка ФСИН и представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.В ведомстве отметили, что СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируемая. В Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, она проведет проверку.По словам источника РИА Новости, в заложниках оказались оперативный сотрудник и надзиратель. Захватившие их заключенные проходят по террористическим статьям."У них топорики, видимо с пожарного щита, и резиновые дубинки. Огнестрельного оружия у них нет", — добавил собеседник агентства.В центре Ростова-на-Дону ограничили движение.
https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html
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происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников