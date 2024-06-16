https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета - РИА Новости, 16.06.2024
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета
Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
происшествия
екатеринбург
якутск
якутия (авиакомпания)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. В аэропорту города Якутска задержан вылет рейса АО "Авиакомпания "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург", запланированный на 9 часов 20 минут (время местное) 16 июня 2024 года. По предварительной информации, вылет рейса перенесен на 22 часа 00 минут 16 июня 2024 года по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/sk-1940723342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, якутск, якутия (авиакомпания)
Происшествия, Екатеринбург, Якутск, Якутия (авиакомпания)
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета
В Якутске задержали рейс на 12 ч 40 мин из-за технической неисправности самолета