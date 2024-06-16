https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html

В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета

В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета - РИА Новости, 16.06.2024

В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета

Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:50

2024-06-16T08:50

2024-06-16T08:50

происшествия

екатеринбург

якутск

якутия (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152646/07/1526460768_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78991bfc680e067c05743f6b22774932.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. В аэропорту города Якутска задержан вылет рейса АО "Авиакомпания "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург", запланированный на 9 часов 20 минут (время местное) 16 июня 2024 года. По предварительной информации, вылет рейса перенесен на 22 часа 00 минут 16 июня 2024 года по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/sk-1940723342.html

екатеринбург

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, якутск, якутия (авиакомпания)