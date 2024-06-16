Рейтинг@Mail.ru
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета - РИА Новости, 16.06.2024
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета
Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
происшествия
екатеринбург
якутск
якутия (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152646/07/1526460768_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78991bfc680e067c05743f6b22774932.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. В аэропорту города Якутска задержан вылет рейса АО "Авиакомпания "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург", запланированный на 9 часов 20 минут (время местное) 16 июня 2024 года. По предварительной информации, вылет рейса перенесен на 22 часа 00 минут 16 июня 2024 года по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/sk-1940723342.html
екатеринбург
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152646/07/1526460768_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c40c20684ffe1170f1d87fab843086b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, якутск, якутия (авиакомпания)
Происшествия, Екатеринбург, Якутск, Якутия (авиакомпания)
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолета

В Якутске задержали рейс на 12 ч 40 мин из-за технической неисправности самолета

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург" задержан на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолета, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. В аэропорту города Якутска задержан вылет рейса АО "Авиакомпания "Якутия" по маршруту "Якутия - Екатеринбург - Санкт-Петербург", запланированный на 9 часов 20 минут (время местное) 16 июня 2024 года. По предварительной информации, вылет рейса перенесен на 22 часа 00 минут 16 июня 2024 года по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Якутске автомобиль врезался в самолет
18 апреля, 09:52
 
ПроисшествияЕкатеринбургЯкутскЯкутия (авиакомпания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала